Губарев подтвердил информацию о гибели боевиков батальона "Восток"

В КАМАЗе, который 26 мая перевернулся на Киевском проспекте в районе магазина "Магнолия" в Донецке были уничтожены 35 боевиков и 15 получили ранения.

Об этом написал "народный губернатор", один из лидеров так называемой "Донецкой народной республики" Павел Губарев на своей странице в Facebook.

"В Донецке на ТОЧМАШе из РПГ подбита грузовая машина батальона "Восток", которая перевозила раненых из аэропорта под флагом медицинской помощи. По предварительным данным, 35 погибших, 15 раненых", - написал он в Facebook.

Между тем, как сообщил источник в правоохранительных органах и очевидцы, КамАЗ перевернулся из-за существенного превышения скорости.

"Грузовик несся на сумасшедшей скорости со стороны аэропорта. Там действительно находились раненые (боевики батальона "Восток"), но было много здоровых вооруженных людей, которые вели хаотичную стрельбу из автоматического оружия. Грузовик на огромной скорости влетел в бордюр и перевернулся, а водитель погиб", - рассказал очевидец.

После этого, по рассказам очевидцев, выскочившие из грузовика бойцы кавказской внешности с применением автоматов начали останавливать проезжающие мимо гражданские машины, чтобы отвести раненых.

По словам источника издания, раненых они отвозили на бывшую базу Внутренних войск в районе Мотеля, которая до ее захвата сепаратистами была штабом Антитеррористической операции.

Точной информации о количестве погибших пострадавших нет. Однако источник утверждает, что сообщения сепаратистов о 35 погибших преувеличены, пишет издание.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что во время АТО в Донецке ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.