Штаб АТО знал о боевиках на Луганщине, но пограничников не поддержал - Тымчук

Во время прорыва через госграницу с территории России автоколонны с наемниками и оружием, и боевого столкновения с пограничниками наряда отдела пограничной службы "Бирюково" Луганского отряда, прорывавшиеся боевики понесли потери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В частности, один из российских боевиков уничтожен, один тяжело ранен. Украинские пограничники захватили один микроавтобус и два легковых автомобиля с оружием. Несколько грузовиков прорвались на территорию Украины", - сообщил Тымчук.

По предварительным данным, речь идет о "КамАЗах" из состава автоколонны, которая вчера была идентифицирована на российской территории близ госграницы возле Донецкой области, подчеркнул эксперт.

"По нашим данным, о прорыве в оперативном режиме был оповещен штаб АТО. Однако по неизвестным причинам эффективные меры по усилению пограничников и предотвращению прорыва не были приняты", - подчеркнул Тымчук.

Напомним, 26 мая Тымчук и в Госпогранслужбе сообщали, что к границе Украины в районе отделения погранслужбы "Дмитровка" в Донецкой области с российской стороны подъехали 40 грузовиков с вооруженными боевиками.