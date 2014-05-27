ЦИК обработала 95% протоколов: Порошенко лидирует, у Тимошенко - 12,88%

Центральная избирательная комиссия обработала 95,05% протоколов в электронном виде.

Согласно данным подсчета, за внефракционного народного депутата Петра Порошенко проголосовали 54,45% избирателей, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,88%.

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко отдали свои голоса 8,38% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,46%, за Сергея Тигипко – 5,28% (все трое - внефракционные народные депутаты).

Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок набрал 1,16% голосов избирателей, а лидер партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош – 0,7%.

Всего в систему "Выборы" введены данные о голосовании 17 млн 19 тыс. избирателей.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".