На Луганщине боевики расстреляли рейсовый автобус и автомобили, есть погибшие - СМИ

Вчера, 26 мая, в Луганской области в районе железнодорожного переезда в Новоайдаре боевики расстреляли два автомобиля и пассажирский автобус, который выполнял рейс Луганск-Северодонецк.

Об этом сообщает "Сегодня в Северодонецке", ссылаясь на данные пассажира автобуса и местных жителей.

"Вечером 26 мая около 18.15 автобус обогнали две легковые машины. Автомобили шли на скорости примерно 100 км/час и не снизили ее перед неким блокпостом", - сообщил очевидец.

По его словам, с этого блокпоста по машинам вдогонку открыли стрельбу, прострелили колеса, и те остановились. Из них стали выскакивать люди и выползать раненые.

"Боевики в камуфляже и масках преследовали убегавших и положили их лицом на землю. После этого дали очередью перед подъехавшим автобусом, и он остановился", - добавляет издание.

После этого водитель сказал пассажирам выбираться наружу. Пассажиры пытались укрыться, ползти, но одной из женщин пуля по касательной содрала кожу с головы, а мужчине прострелили ногу.

Люди спрятались за стенами расположенного рядом кафе, и хозяин впустил их внутрь, усадив на пол, чтобы головы были ниже уровня подоконников.

Кроме пассажиров автобуса также были ранены еще двое людей: женщина, которая была за рулем "Ланоса", оказавшегося в эпицентре событий, и местный житель.

Женщине пуля попала в позвоночник и чуть позже, когда подъехала местная "скорая", ее отправили в Луганск.

"Местный житель получил ранение головы с вытеканием мозгового вещества. Он был доставлен в Новоайдарский ФАП, где оставлен, так как был нетранспортабелен. Однако сегодня мужчина был еще жив, состояние стабилизировалось и его тоже доставили в Луганск", - добавляет издание.

Боевики бросили раненых и одного, как утверждают очевидцы, убитого в автобус, развернули его и, видимо, вернулись на свой блокпост. Автобус вел его водитель.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас на территории Луганской области орудуют террористы, с которыми официальный Киев борется, объявив АТО.

Добавим, что сегодня, 27 мая, главу МВД Арсен Аваков отчитался об успехах спецоперации на Луганщине, заявив, что на территории области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов.

Видео: Лента Новостей