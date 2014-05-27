Западные СМИ о победе Порошенко: Украина выбрала Европу, но Путин продолжит двойную игру

Проголосовав за Петра Порошенко, украинцы выбрали путь на Запад. В то же время, перед новым президентом стоит проблема налаживания отношений с Россией, президент которой Владимир Путин вполне может продолжить свою двойную игру против нашего государства.

Об этом пишут западные СМИ, обзор которых публикует Инопресса.

"Украина выбирает Запад", - отмечает в заголовке The Wall Street Journal. В воскресенье Украина преподала Европе урок демократии, полагает издание. Но теперь перед президентом Порошенко стоит сложнейшая задача - оградить от российской атаки свободу и независимость Украины.

Порошенко "сказал, что готов разговаривать с Москвой, и Россия ответила в том же духе. Но Путин продолжает вести двойную игру, публично обещая дипломатию, но одновременно провоцируя как можно более сильную смуту в Украине", говорится в статье.

США и ЕС могут помочь новому президенту Украины, введя дополнительные санкции, чтобы усилить нажим на Москву, советуют журналисты. "Пока Россия оккупирует Крым и спонсирует хаос в Восточной Украине, нет резонов возвращать отношения с Кремлем в нормальное русло", - говорится в статье.

Проведение выборов также лишило США и ЕС последнего предлога, под которым они отказывают Украине в смертельных средствах ведения войны, считает газета.

"Россия хочет расширить свою сферу влияния в Европе и превратить Украину в еще одну авторитарную сатрапию. Голосование в минувшее воскресенье показало, что украинцы хотят интегрироваться на Запад, мирно сосуществуя с Россией. Перед Западом стоит моральный вызов - поддержать этот выбор", - делает вывод издание.

"В Украине проголосовали за превращение недруга в друга", - пишет The Christian Science Monitor. Порошенко заявил, что для начала посетит Донбасс и поговорит с людьми, которые не голосовали за него или не могли этого сделать, отмечает газета.

По мнению журналистов, это значит, что Порошенко не упивается своим триумфом, а ведет себя смиренно. "Его великодушие, когда он протягивает руку своим оппонентам, в потенциале может исцелить раздробленную страну и в итоге объединить ее", - говорится в статье.

Возможно, Порошенко также постарается ослабить острое политическое соперничество, которое с 1991 года вредит украинской демократии, надеется издание. Он планирует покончить с системой, которая предоставляла льготы олигархам и их родственникам. Это одна из уже осуществляемых реформ, которые помогут объединить страну, считает газета.

Порошенко также надеется примирить стремление в ЕС с "сильной заинтересованностью России в такой Украине, которая не нарушила бы нынешний геополитический баланс в отношениях с Европой", - добавляют журналисты.

"Украина: голосование за Европу", - называет свою статью The Guardian. На минувших выходных украинцы были "единственными, кто с непоколебимым энтузиазмом проголосовал за Европу", утверждает газета, намекая на достижения "евроскептиков" на выборах в самом ЕС. Украинский электорат поддержал "Петра Порошенко, который во время кампании подчеркивал свою веру в ЕС", пишут журналисты.

Издание полагает, что, возможно, Украина начала "идти на поправку". "Вторжение - это угроза вчерашнего дня, идея предельной федерализации тоже поблекла, а сепаратисты на востоке кажутся одинокими, как никогда раньше", - говорится в статье. Возможно, Москва смирится с тем, что Украина выбрала Европу, а не Евразию.

"Но Россия - не единственная проблема Украины. Возможно, Порошенко - лучший из "дурной компании", но он остается олигархом, представителем класса, который украинские революционеры хотели изгнать из политики", - пишет издание. Было бы добрым знаком, если бы Порошенко порвал связи с телеканалом, которым владеет, полагают журналисты.

"Украина, иди на Запад, но неспешно", - призывает в своем заголовке Globe and Mail. По мнению издания, Порошенко правильно расставил акценты, заявив: "Надо делать все возможное, чтобы привнести европейские ценности". "Но он также мудро подчеркнул надежду на хорошие отношения с Россией. Возможно, Украина сможет сбежать от своей истории, но географии не избежишь", - отмечает газета.

"И Порошенко, и Путин принадлежат к среде постсоветских олигархов", - утверждает издание. Возможно, сейчас, "когда Украина пытается двинуться на Запад, не вспугнув русского медведя", это даже хорошо.

Газета также комментирует АТО в Донецке. Киев имеет на это законное право, но с практической точки зрения сила, по мнению журналистов, это - не лучший способ справиться с сепаратистскими движениями: "Сила - самая сильная карта Москвы и самый слабый шаг Киева".

Ситуация требует федерализма (скорее всего, речь идет об автономии - ред.), а не отделения областей, и переговоров, а не военной эскалации, заключает газета.

В то же время, она не упоминает о провокациях, которые террористы устроили перед началом активных действий против них.