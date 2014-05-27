Украина призвала мир немедленно остановить Россию: Кремль посылает к нам террористов

МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным прорывом вооруженных террористов в нашу страну со стороны России и призвал мировое сообщество немедленно остановить неприкрытую агрессию Кремля.

"Несмотря на предупреждения, переданные украинской стороной по дипломатическим каналам, относительно концентрации на украинско-российской границе до 40 грузовых автомобилей с вооруженными людьми, российская сторона не предприняла никаких шагов для предупреждения их проникновения на территорию Украины", - отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

"27 мая около 4:00 утра колонна из нескольких грузовых и легковых автомобилей осуществила попытку пересечения государственной границы Украины в районе населенного пункта Астахово (Луганская область). Все это происходило при полном бездействии российских пограничников. Более того, есть все основания утверждать, что направление российских террористов на территорию Украины организуется и финансируется под непосредственным контролем Кремля и российских спецслужб", - возмутились в МИД.

В министерстве заявили, что "по сути, мы имеем дело с нескрываемой агрессией против Украины со стороны России, экспортом российского терроризма на территорию нашего государства".

"Сегодня в восточных областях Украины нашим правоохранителям противостоят хорошо подготовленные и вооруженные российские наемники, готовые грабить, запугивать, пытать и убивать украинских граждан. Мир убежден, что попытка Кремля переложить свою ответственность за происходящее в восточных областях Украины на украинскую власть и силы антитеррористической операции, является ничем иным, а лишь лживой и циничной пропагандой", - также говорится в заявлении.

"Агрессивные действия России и подконтрольных ей коллаборационистов из террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" являются еще одним свидетельством того, что Кремль не намерен выполнять Женевские соглашения даже после того, как в Украине были проведены признанные всем миром демократические президентские выборы", - обратили внимание в МИД.

В связи с этим, Украина призвала мировое сообщество "принять немедленные и решительные действия, чтобы остановить агрессию России против Украины и мирового порядка".

"Мы видим, что ценой дальнейших попыток диалога с Кремлем с надеждой на его конструктивность, является все больше человеческих жертв, ответственность за которые лежит исключительно на российском оккупанте. Необходимо совместными усилиями заставить Кремль прекратить поставки террористов и оружия на территорию нашего государства, отозвать российских диверсантов с территории Украины, чтобы восстановить мир и стабильность в нашем государстве и регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, на востоке Украины, в частности, в Донецке продолжается активная стадия антитеррористической операции. В то же время, боевикам из РФ снова удалось прорваться на территорию Украины.