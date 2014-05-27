В штабе АТО рассказали об операции в Донецке и ультиматуме, выдвинутом террористам

Пресс-секретарь антитеррористической операции Владислав Селезнев рассказал о ходе АТО в Донецке и сообщил о выдвинутом террористам ультиматуме: или они сдадутся, или будут уничтожены из высокоточного оружия.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает УНИАН.

В частности, Селезнев рассказал о ситуации в Донецке. По его словам, утром в понедельник, 26 мая, в 4:30, около 200 боевиков, среди которых были иностранцы, захватили аэропорт. После этого руководство АТО выдвинуло боевикам ультиматум о капитуляции. Тем, кто готов сложить оружие, руководство операции гарантировало безопасность.

"Однако боевики не приняли наши условия. Поэтому были начаты действия по уничтожению террористов. Была применена авиация. И террористы, которые находились в терминале аэропорта, были уничтожены или рассеяны. Мы имеем разведданные обо всех объектах, где находятся боевики. Сейчас мне известно, что выдвинут еще один ультиматум: в случае, если боевики не сдадутся, по этим объектам будет нанесен удар с применением высокоточного специального оружия", - сообщил он.

Селезнев подчеркнул, что украинские силовики не воюют с гражданским населением и не допустят, чтобы в ходе ликвидации террористов пострадали мирные жители.

Также Селезнев опроверг распространенную в Интернете информацию о смертях гражданских лиц в Донецке от оружия украинских силовиков. Вместе с тем, он отметил, что среди террористов есть иностранные наемники, в том числе и выходцы с Кавказа. Селезнев сказал, что не может утверждать, из какого именно региона Кавказа эти наемники, и являются ли они чеченцами.

Также пресс-секретарь АТО сообщил о попытках террористов провести переговоры. "После активных действий антитеррористической операции (26 мая в Донецке) руководство боевиков обратилось к руководителям АТО с целью провести переговоры", - цитирует его "Украинская правда".

В частности, к руководству АТО обратился диверсант Сергей Здрилюк ("Абвер"), но переговоры не увенчались успехом.

Таким образом, активная фаза АТО в Донецке и Донецкой области продолжается. Кроме того, Селезнев отметил, что силы антитеррористической операции постоянно ведут работу с местными жителями для минимизации потерь среди мирного населения.

Также он подчеркнул, что в составе антитеррористической операции работает уполномоченный от прокуратуры, который следит за тем, чтобы все отданные украинским силовикам приказы соответствовали национальному и международному законодательству.

Отметим, что ранее сообщалось об уничтожении силовиками около 200 боевиков в Донецке.

Больше об АТО и последних событиях на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".