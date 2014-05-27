Тела террористов некуда девать, "Бес" приказал взорвать морги Донецка и Горловки – СМИ

После спецоперации, проведенной украинскими силовиками вчера и сегодня ночью в Донецке, число уничтоженных террористов значительно превышает заявленные мэром Донецка 40 человек.

Об этом со ссылкой на источники из Донецка и Горловки сообщает "ОстроВ".

По словам очевидцев, что морги этих городов переполнены. Чтоб скрыть последствия АТО горловский террорист Игорь Безлер по кличке "Бес" дал команду взорвать городской морг. В данный момент с ним ведут переговоры горловские медики.

Кроме этого, источники издания сообщают, что в лесопосадке возле Донецкого аэропорта много раненых и мертвых боевиков, которых террористы не могут забрать из-за снайперского огня.

В то же время Донецкая ОГА опровергает информацию о захвате областного бюро судмедэкспертизы, расположенного на территории Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения, сообщает городское издание 62.ua.

"Информация о захвате морга не соответствует действительности. Учреждение действительно закрывали на некоторое время. Это было связано с тем, что в доставленных телах погибших в ходе вчерашней фазы АТО обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы. Сейчас бюро судмедэкспертизы работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении Донецкой ОГА.

Ранее "Главред" сообщал глава МВД Арсен Аваков заявил, что силы АТО в Донецке уничтожили от 100 до 200 террористов.

Фото: @Balliauw