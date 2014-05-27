Спецбатальон "Днепр 1" не имеет отношения к событиям в горячих точках Донбасса - Филатов

Спецбатальон "Днепр 1" не имеет никакого отношения к событиям в горячих точках Донбасса, в частности, в Красноармейске, Першотравенске и других городах региона.

Об этом заявил вице-губернатор Днепропетровской области Борис Филатов, сообщает УНИАН.

По его словам, спецбатальон "Днепр 1" за всю историю своего существования пересек границу Днепропетровской и Донецкой области только один раз с целью обеспечения охраны порядка в 4 прилегающих к Днепропетровской области районах Донецкой области.

"Эта необходимость возникла после того, как к руководству Днепропетровской области стали обращаться жители этих районов. Они просили о помощи и взаимодействии. Люди там чувствовали себя покинутыми, дезориентированными. Единственное, что мы могли посоветовать жителям этих районов – это самоорганизовываться и выдвинуть из своего окружения ответственных людей, за которых мы готовы хлопотать перед центральной властью относительно их назначения на должности глав райгосадминистраций и привлечения их к различным силовым должностям".

Филатов отметил, что "этих людей можно назвать абсолютными героями", ведь всем известно, что на их территории были и провокации, там вывешивались флаги так называемой "Донецкой народной республики", были угрозы и похищения людей

По его словам, решение относительно их назначения на ответственные должности было согласовано центральной властью в течение дня. Выборы в этих 4 районах Донецкой области состоялись.