В милиции подтвердили прорыв боевиков на границе Украины: несколько машин уничтожено

В Министерстве внутренних дел подтвердили прорыв нескольких автомобилей с вооруженными людьми на российско-украинской границе в Луганской области.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет УНИАН.

"Было пересечение границы. Несколько автомобилей было уничтожено, несколько автомобилей въехали на территорию Луганской области", - сказал Яровой.

Напомним, ранее пограничная служба Украины информировала, что ночью, 27 мая, часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России.

"В результате боевых действий пограничниками повреждены и захвачены один микроавтобус и два легковых автомобиля, один боевик тяжело ранен. Задержанные автомобили оказались заполненные автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы.

Позже военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил об одном убитом террористе во время боевого столкновения с пограничниками наряда отдела пограничной службы "Бирюково" Луганского отряда.

фото; видео: dpsu.gov.ua