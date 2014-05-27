АТО в Донецке: террористы подтвердили гибель уже более 50-ти боевиков

После проведенной в понедельник, 26 мая, в Донецке АТО силовиков террористы подтвердили гибель более 50-ти своих бойцов.

Об этом со ссылкой на данные из лагеря террористов сообщает Reuters.

Один из повстанцев сказал у морга в центре Донецка, что его соратники потеряли за последние сутки 30-35 человек убитыми. Журналисты насчитали в морге 20 трупов в камуфляже. У некоторых оторваны конечности, и повстанцы говорят, что все они погибли в одном грузовике, попавшем под обстрел со стороны украинской армии.

"С нашей стороны - более 50 (погибших)", - сказал в больнице самозваный премьер ДНР Александр Бородай.

В понедельник, 26 мая, террористы из батальона "Восток" попытались захватить международный аэропорт в Донецке, оборудовав в нем свои огневые точки. После предупреждения силы антитеррористической операции перешли в наступление и начали уничтожать боевиков.

В результате огнем штурмовиков и боевых вертолетов часть террористов была уничтожена на территории аэропорта, еще часть – во время бегства на КамАЗе, которых накрыли ракетами воздух-земля.

Напомним, что, что число уничтоженных террористов может быть значительно больше официальной цифры. В лесопосадке возле Донецкого аэропорта много раненых и мертвых боевиков, которых террористы не могут забрать из-за снайперского огня.

Также напомним, что в штабе АТО заявили об уничтождении 200 террористов, спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока не сдадутся силовикам.