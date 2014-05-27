В Донецке террористы строят баррикаду на глазах у милиции, опубликованы фото и видео

На Киевском проспекте стоит редут из мешков с песком.
Причем это происходит прямо на глазах у местных милиционеров, сообщают "Новости Донбасса".
Как пишет издание, на Киевском проспекте идет строительство новой баррикады. Баррикады строят из песка и подручных средств, по периметру расположены люди в камуфляже с оружием и символикой ДНР, либо георгиевскими ленточками. Милиция не препятствует.
Ранее "Главред" сообщал, что сейчас в Донецке установлено перемирие, а в больницах города находятся 43 раненых человека.
Фото: novosti.dn.ua, Видео: youtube.com