Боевики взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ, Киев требует от Москвы вмешаться

Министр торговли и развития Дании Моргенс Йенсен заявил, что наблюдатели ОБСЕ, исчезнувшие в Донецкой области 26 мая, похищены пророссийскими боевиками.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает ТСН.

"Я могу подтвердить, что по нашим сведениям, подданный Дании, который входит в состав группы наблюдателей ОБСЕ, накануне, вместе с тремя своими коллегами, был захвачен в Украине вооруженными сепаратистами ", - заявил датский министр.

Кроме него в заложниках находятся граждане Эстонии, Швейцарии и Турции.

МИД Украины уже призвал Россию обратиться к боевикам с требованием немедленно освободить членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает УНИАН.

"Обстоятельства исчезновения группы указывают на возможность ее задержания пророссийскими группировками, осуществляющими незаконную деятельность в этом регионе страны при поддержке Российской Федерации", - отмечают в МИД.

"Считаем неприемлемыми такие действия в отношении наблюдателей ОБСЕ, задачей которых является объективное информирование международного общества относительно событий, которые разворачиваются в нашем государстве, а также содействие деэскалации ситуации", - отмечается в заявлении.

Украина призвала Россию, которая поддержала решение о развертывании в нашей стране миссии ОБСЕ, обратиться с требованием к своим сторонникам, которые находятся под фактическим контролем и получают поддержку российской стороны, немедленно освободить членов миссии ОБСЕ.

Напомним, что это уже не первый захват наблюдателей ОБСЕ. Так, 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ. В составе комиссии были трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Они были освобождены только 3 мая.