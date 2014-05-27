Украина вручила России ноту, призвала не воевать и озвучила условия нормальных отношений

МИД Украины вручил ноту советнику-посланнику посольства России в Украине Андрею Воробьеву в связи с прорывом на территорию нашей страны вооруженных террористов из РФ. Также в министерстве назвали условия нормализации диалога с Россией и назвали недопустимой необъявленную войну, которую ведет Москва.

Как сообщили в пресс-службе МИД, во вторник Воробьев был вызван в министерство в связи с очередным прорывом на украинскую территорию со стороны России группы вооруженных террористов в ночь на 27 мая.



Украинская сторона выразила решительный протест в связи с бездействием российских государственных органов, в частности Пограничной службы Федеральной службы безопасности (которая, кстати, опровергла факт прорыва), и отметила, что такие действия являются грубым нарушением норм Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины", а также Женевских договоренностей от 17 апреля.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский заявил о том, что Украина готова вести диалог со всеми своими соседями, в том числе Россией, но только после того, как Москва прекратит агрессию против украинского государства.

"Нормализация отношений с Российской Федерацией невозможна до тех пор, пока Россия не отведет свои войска от границы Украины, пока не будет освобожден Крым, пока Россия не прекратит агрессивную политику и преступную риторику, с которой она относится не только к Украине, а и ко всем соседним государствам. Именно тогда наступит нормализация наших отношений с Москвой", - цитирует Лубкивского Радио Свобода.

Пока, по словам дипломата, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права, в том числе устав ООН. Представитель МИД назвал недопустимым то, что Москва фактически ведет необъявленную войну против Украины, нарушая ее территориальную целостность и поддерживая сепаратистские настроения в отдельных регионах страны.

Напомним, Россия продолжает настаивать на прекращении операции против пророссийских террористов, которая активизировалась на Донбассе, в частности, в Донецке.