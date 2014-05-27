Тымчук рассказал об успехе АТО в Донецке: это то, чего так долго ждали от силовиков

Действия украинских силовиков в рамках антитеррористической операции в Донецке являются успехом, на достижении которого не нужно останавливаться.

Такое мнение в своем Facebook выразил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"АТО продолжается. Вчера мы видели несомненный успех в Донецке. На волне паники луганские императоры обвинили донецких в трусости и объявили им войну. Рядовые террористы уже ищут контакты с силами АТО, чтобы слить информацию о "коллегах" и спасти свои шкуры. Сегодня силы АТО выдвинули террористам ультиматум с требованием немедленно сложить оружие. Превращать Донбасс в полную мясорубку силовики не хотят", - описал он успешные действия в Донецке.



"Нынешние активные действия сил АТО – то, чего все мы так долго ждали от наших силовиков. Ребята, только не выдохнитесь, умоляю. Хотя это, скорее, просьба не к тем ребятам, которые честно выполняют свой долг "на передовой", а к тем дядям с большими звездами на погонах, которые долгие недели занимались интеллектуальной деятельностью в штабах", - добавил он.

Напомним, активные действия против террористов в Донецке начались после того, как боевики захватили аэропорт: больше о последних событиях в рамках АТО читайте в спецтеме "Главреда".