АТО в Донецке: "Абвер" подтвердил, что силовики уничтожили сотню террористов

Российский террорист Сергей Здрилюк, известный по кличке "Абвер", подтвердил прибытие чеченских боевиков на Донбасс для помощи террористам из т.наз. "Донецкой народной республики".

Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

"Разные люди есть, чеченцы, армяне, представители других национальностей", - отметил Здрилюк, назвав приезжих наемников "патриотами". Он также подтвердил гибель около 100 террористов в результате АТО.

"Точно еще не посчитали, еще всех не забрали. Но, подтверждаю, что погибшие из батальона "Восток", - сказал "Абвер".

С утра сегодняшнего дня, по словам Здрилюка, в районе аэропорта Донецка шли небольшие бои. До сих пор в здании аэропорта заблокирована группа т.наз. "службы безопасности ДНР", которая не может выйти.

Здрилюк также подтвердил факт переговоров с руководством АТО.

"Мы пытались договориться о прекращении огня, чтоб вывезти убитых и раненых, но они (силы АТО) предложили всем выйти на взлетную полосу в аэропорту с поднятыми руками", - сообщил он.

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе АТО заявили об уничтожении 200 террористов, спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока не сдадутся силовикам.