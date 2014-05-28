Евросоюз поддержал новую власть Украины и требует от России отвести войска

Главы государств и правительств стран-членов ЕС единогласно одобрили заявление по Украине, в котором поддерживают новые власти нашей страны, в частности, побеждающего на выборах президента Петра Порошенко.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам неформального саммита европейских лидеров глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, сообщает "Интерфакс".

"Мы поддерживаем законно избранное новое руководство Украины", - сказал он.

Баррозу также пообещал "полную поддержку для стабилизации ситуации в стране и повышения ее сопротивляемости к очень большому давлению".

Глава ЕК перечислил три направления будущего развития Украины. Он подчеркнул необходимость достижения прогресса по конституционной реформе, проведение национального диалога и повышение энергобезопасности страны.

Кроме того, Баррозу отметил, что Европа уже приняла решения о помощи Украине в размере 1,6 млрд евро и по программе содействия в строительстве институтов власти на 355 млн евро, а также ведет подготовку программы долгосрочной помощи на 11 миллиардов евро, которая будет оказана через европейские финансовые институты, пишет ИТАР-ТАСС.

Глава Еврокомиссии напомнил, что во вторник было принято решение о переходе ко второй стадии либерализации визового режима для Украины.

"ЕС с нетерпением ожидает возможности начать работу с избранным президентом Украины", - заявил, в свою очередь, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

Кроме того, лидеры ЕС обратились к России. В своем заявлении по итогам неформального саммита во вторник они призвали ее отвести войска от украинских границ и начать диалог.

"Россия должна завершить отвод своих войск от границы с Украиной и использовать свое влияние на вооруженные группы на востоке Украины для стабилизации ситуации там", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что для стабилизации своей экономики Украина должна достичь соглашения с Россией об условиях поставок газа.

"Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры при поддержке ЕС скоро успешно завершатся. Мы настаиваем, что контракты на поставки газа в Европу должны выполняться", - говорится в заявлении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пока не поздравил Петра Порошенко с избранием президентом.

В то же время, это уже сделали президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд.