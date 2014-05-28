В аэропорту Донецка продлили ограничения на полеты, а боевики ездят на грузовиках

В Донецке по ул. Панфиловцев в сторону улицы Артема проехала колона с боевиками в составе: БТР, БРДМ, 5 КамАЗов с боевиками, 2 автобуса ПАЗ, 2 легковые машины, 1 скорая помощь, также замечены 2 крупнокалиберных пулемета.

Об этом сообщают очевидцы, пишет Новости Донбасса.

Между тем, Государственная авиационная служба Украины издала NOTAM, продлевающий ограничения на полеты в Донецкий аэропорт до 20:00 28 мая, сообщил источник источник на авиарынке.

Напомним, утром 26 мая Донецкий аэропорт перестал обслуживать рейсы из-за появления в нем вооруженных боевиков так называемой "Донецкой народной республики", после чего Госавиаслужба ограничила полеты в аэропорт.

Позже в рамках антитеррористической операции силовики "зачистили" боевиков, находящихся на территории аэропорта.