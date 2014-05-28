Тымчук об АТО в Донецке: огневые точки террористов уничтожены, автобус с оружием захвачен

В Донецке, где силовики проводят антитеррористическую операцию, за последние часы силы АТО нейтрализовали ряд огневых точек террористов.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В районе аэропорта захвачен расчет миномета боевиков – среди боевиков идентифицирован кавказец. Также захвачен реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" террористов", - рассказал военный эксперт.

По его словам, в районе аэропорта в Донецке силовиками захвачен микроавтобус с оружием – среди прочего, в нем находилось 10 ручных противотанковых гранатометов.

"По нашим данным, среди уничтоженных за последние 3 суток в зоне проведения АТО боевиков идентифицированы, кроме граждан Украины, также сербы и граждане России из Ингушетии, Чечни, Дагестана, а также жители Абхазии", - подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе АТО заявили об уничтожении 200 террористов, спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока не сдадутся силовикам.