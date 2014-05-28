Лукашенко поздравил Порошенко с победой на выборах: Беларусь - надежный сосед Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко с избранием на должность президента Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

"Многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки, историческое единство наших народов составляют прочный фундамент для развития всестороннего и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении Лукашенко.

По его словам, Беларусь останется "надежным соседом" Украины.

"Беларусь всегда была и остается для Украины надежным соседом. Для нас важно, чтобы Украина была стабильной и сильной державой", - отметил президент Беларуси.

Напомним, ЦИК обработала 98,72% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных выборах президента.

По их итогам за Петра Порошенко отдали голоса 54,69% избирателей, за Юлию Тимошенко – 12,82%.