В Кремле рассказали, когда Путин определится с поздравлением Порошенко

Президент РФ Владимир Путин определится с поздравлением Петра Порошенко, который, по предварительным данным, набрал в первом туре президентских выборов в Украине 54,7% голосов, после официального подведения их итогов.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Когда будут окончательные результаты, официальные - тогда будет приниматься решение. Президент уже заранее сказал, что мы уважаем результаты состоявшихся выборов", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин направить поздравление Порошенко.

При этом Ушаков подчеркнул, что официального обращения так называемой "Донецкой народной республики" о помощи в Россию не поступало. "Я его (обращение) не видел, через мой стол оно не проходило. Но если он (самозваный "председатель верховного совета" т.н ДНР Денис Пушилин) его направил, то оно, наверное, придет", - сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, поздравит ли президент РФ Петра Порошенко с победой на выборах в Украине.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 99,05% электронных протоколов на выборах президента. Лидирует Петр Порошенко с 54,7% голосов избирателей. У Юлии Тимошенко - 12,82%.