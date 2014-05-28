Порошенко: АТО на Донбассе по-настоящему началась, мы положим конец этому кошмару

Антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины "наконец по-настоящему началась".

Об этом заявил лидирующий в президентской гонке Петр Порошенко в интервью, опубликованном в немецком издании "Бильд", пишет Deutsche Welle.

"Мы положим конец этому кошмару, здесь ведется настоящая война против нашей страны", - сказал Порошенко

По его словам, восток Украины находится в состоянии войны. "Мы должны реагировать", - заявил он.

По его мнению, одной из целей силовой операции является "задержание сепаратистских лидеров, которые должны быть отданы под суд".

"Нельзя допускать, чтобы эти террористы и дальше похищали и расстреливали людей, захватывали здания и отменяли законы", - сказал Порошенко, которого цитирует радиостанция "Дойче велле".

Он сообщил, что финансовое обеспечение украинской армии является сейчас приоритетом для Киева.

Как известно, сразу после президентских выборов украинские силовики возобновили военную операцию на востоке Украины.

Вооруженные столкновения между силовиками и террористами привели к многочисленным жертвам.