Политолог о выборах в Украине: резко ухудшают планы Путина

Выборы президента подтвердили решимость украинцев строить европейское государство и бьют по захватническим планам Владимира Путина.

Такое мнение на чате в "Главреде" высказал политолог Виктор Небоженко.

"Общее впечатление от выборов: Украина подтвердила свой исторический выбор 1991 года и показала свою решимость, способность в условиях чрезвычайного положения и военного времени строить европейское независимое государство. Это резко ухудшает захватнические шансы Путина и увеличивает надежду на интенсивную международную помощь Украине. Независимо от того, кто бы выиграл, столь эффективно проведенная избирательная кампания говорит о том, что у украинского государства есть еще большие ресурсы", - считает он.

Говоря о своих впечатлениях от результатов выборов, политолог отметил: "Я думал, что шансы Тимошенко гораздо выше. А президентские выборы в один тур - это неприлично, или они связаны с очень острыми проблемами страны. Сенсацией для меня были 8% Ляшко. Я себе представляю, какой поток грязи сейчас пойдет на Украину о том. что мы быстрыми шагами идем в "гей-Европу". На самом деле, это, скорее, электорат Тимошенко, и ей сознательно противопоставили хорошо раскрученного и финансируемого Ляшко. Иными словами, если завтра Ляшко со своей Радикальной партией попробует набрать 8% на выборах в парламент. то из этого ничего не получится".

"На этих выборах двое молодых политиков совершили ошибку. Кличко, не надеясь на быструю победу (в первом туре) отказался в пользу Порошенко, а Тягнибок, зная, что у него очень плохие дела с рейтингом, все же решился идти на президентскую кампанию", - также отметил Небоженко.

Напомним, по результатам подсчетов почти 100% голосов на выборах президента Украины уже в первом туре побеждает Петр Порошенко.