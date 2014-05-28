В Погранслужбе просят силы АТО помочь самолетами и десантом

Глава Государственной пограничной службы Николай Литвин заявил, что пограничники общаются с силами АТО, но не всегда получают реакцию на свои сообщения.

Об этом "Украинская правда".

На вопрос, получают ли пограничники поддержку армии и Нацгвардии, Литвин сказал: "Теоретически все можно, и самолеты вызвать, и авиацию, высадить десант. Я только рад буду. Теоретически это можно сделать, хорошо рассказать и написать в Facebook".

"У нас много есть информации, и специально через МИД, и через пресс-службу нашу объявляем, чтобы все знали, что она у нас есть. У нас есть своя группа в АТО, и мы эту информацию передаем в реальном времени. И всегда будем рады, если на нее будет реакция соответствующая", - сказал Литвин.

"Но когда мы передаем информацию, то они (штаб АТО - Ред.) исходят из своих возможностей, где они ведут бой. В вооруженных силах не так много техники. Я всегда буду рад, когда нам будет поддержка: и огневая, и самолетами, и вертолетами. Я только за", - добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 27 мая на Луганщине несколько грузовиков с боевиками прорваться в Украину из России. Во время попытки пересечь границу завязался бой между террористами и пограничниками.