Тымчук просит армию помочь пограничникам отражать атаки сотен террористов: сами не справятся

Директор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук считает, что недостаточная скоординированность действий пограничников и сил антитеррористической операции приводят к прорыву границы боевиками со стороны России.

Об этом Тимчук заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Вдоль нашей восточной границы существует полоса обороны. Там есть достаточное количество подразделений Вооруженных сил, которые готовы дать отпор вторжению со стороны Вооруженных сил России. Но что касается взаимодействия пограничников и Вооруженных сил, то здесь есть проблемы. Было бы очень правильно на дорогах, которые ведут из России, выставить подразделения Вооруженных сил, батальоны на больших дорогах, а отдельные рты и взводы на малых. Мы предложили это руководству АТО и ожидаем их реакции", - сказал Тымчук.

Он прибавил, что украинская пограничная служба фактически работает по западному образцу, то есть охраняет границу, а не обороняет ее, и поэтому в случае пересечения границы сотнями вооруженных террористов у Госпогранслужбы недостаточно сил и ресурсов, чтобы отбить атаку террористов.

Ранее "Главред" сообщал, что глава Госпограничной службы Николай Литвин заявил, что пограничники получить помощь от сил АТО: иметь возможность вызвать самолеты и десант.

Фото: dpsu.gov.ua