Комбат "Донбасса" об ударной силе террористов: "Беркут" и чеченские боевики

В Донецкой и Луганской областях, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, террористы проводят периодическую ротацию своих групп.

Об этом командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко сообщает на своей странице Facebook.

Он заметил, что пока нельзя верить информации СМИ о том, что "боевики уходят" или "боевики деморализованы и пытаются сбежать".

"Сначала некоторые факты: происходит периодическая ротация групп террористов. Группы выводятся из городов и перекидываются на отдых в лагеря (бывшие детские лагеря на территории Луганской и Донецкой областей), там же происходит обучение ополчения "гопников" ДНР и сбивание из них боевых групп. Периодически группы отводят в РФ. Граница не на замке. С сопредельной территории завозится оружие и наемники.

В одном только Новоазовском районе в день просачивается до 15 человек. Сейчас основную ударную силу сепаратистов составляет бывшая крымская "Альфа", "Беркут", чеченские боевики. Ополчение ДНР пока в режиме перехода между "красной гвардией" и " красной армией". Если дать террористам время оболванить людей и сколотить армию (на вооружении уже БТРы и зенитки, легкое и тяжелое стрелковое оружие) то...

Выводы: завтра это не закончится, они возьмут столько, сколько мы отдадим. Второе: победить, НЕ построив современные армию, спецслужбы невозможно, можно только договориться. Нельзя договариваться, нельзя консервировать этот гнойник на годы. Если, а вернее когда мы победим - мы получим шанс быстро построить совершенно новое, эффективное государство. Договоримся - будем гнить дальше", - подчеркнул комбат Семенченко.

Напомним, что Семенченко рассказал подробности боя батальона "Донбасс" под Карловкой. По его словам, батальон террористов "Восток" - 80% жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская "Альфа", бывший крымский "Беркут"), и только 20% - гражданское ополчение ДНР.