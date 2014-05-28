Тымчук рассказал об эффективности АТО и наемниках с Кавказа на Донбассе

Украинские силовики начали давать адекватный ответ террористам и действовать эффективно в рамках АТО на Донбассе. В то же время, в Украину продолжают ехать наемники.

Об этом на пресс-конференции заявил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, пишет УНИАН.

"Силовики начали демонстрировать адекватные действия, идет навязывание инициативы противнику, а не рефлекторные реакции на действия террористов, как это было раньше", - отметил он.

По словам Тымчука, сейчас украинские силовики во время активизации АТО в Донецке действуют именно в том формате, в котором должна происходить антитеррористическая операция.

Также эксперт сообщил, что Россия продолжает выводить своих военных с территории Украины, заменяя их наемниками, среди которых есть иностранцы.



"Этот процесс продолжается, группа наемников формируется на Кавказе, мы видим там много представителей кавказских национальностей. Это не только чеченцы, но и представители Афганистана, есть боевики из Абхазии", - сказал Тымчук.



Вместе с тем, он не связывает успехи в проведении антитеррористической операции с избранием Петра Порошенко на пост президента. Тымчук заявил, что это больше связано с приобретением опыта украинскими силовиками.



"На этот вопрос нет однозначного ответа. Украинские силовики достаточно долгое время приобретали опыт. И мы видим, что сейчас уже есть адекватная реакция на угрозы со стороны террористов. К тому же, украинские военные раньше не были готовы стрелять в террористов. Сегодня эта проблема решена, после того как погибло достаточно много наших ребят. Вряд ли стоит говорить, что вот выбрали Порошенко - и все изменилось. Когда он станет президентом, тогда мы будем оценивать его действия как главнокомандующего", - добавил Тымчук.

Больше о последних событиях АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".