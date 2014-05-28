ЦИК обработала 99,49% протоколов: у Порошенко 54,70% голосов

За Юлию Тимошенко проголосовали 12,81%.
Центральная избирательная комиссия обработала 99,49% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных выборах президента.
По их итогам за Петра Порошенко отдали голоса 54,70% избирателей, за Юлию Тимошенко – 12,81%.
Такие данные опубликованы на сайте ЦИК.
Согласно обработанным данным, Олег Ляшко набрал 8,32% голосов, Анатолий Гриценко – 5,48%, Сергей Тигипко – 5,23%, Михаил Добкин – 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец – 1,91%, Петр Симоненко – 1,51%, Олег Тягнибок – 1,16%.
По информации ЦИК, 17 969 157 избирателей, приняли участие в голосовании. 1,35% бюллетени признаны недействительными.