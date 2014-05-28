В Горловке террористы отправляют людей без документов в "трудовые лагеря" - СМИ

На блокпосту террористов у въезда в Горловку у всех пассажиров такси проверяют документы и прописку.

Об этом местный житель рассказал изданию Gorlovka.ua.

При этом он подчеркнул, что людей, которые не имеют с собой паспорта, могут отправить в так называемый "трудовой лагерь".

"В ДНР уже есть первые трудовые лагеря. Попасть туда очень просто. Достаточно не взять с собой документы, удостоверяющие личность и поехать в Донецк. На обратном пути на горловском блокпосту обязательно остановят. Если нет документов – в трудовой лагерь, в УВД мешки с песком разгружать...", - рассказал он.

По его словам, сегодня, 28 мая, он вернулся из Донецка в Горловку, и не взял с собой паспорта. Его хотели задержать, но парень предложил стоявшему на блок-посту ополченца спросить какую-либо информацию о родном городе.

Тот не стал этого делать и отпустил с предупреждением: "Чтобы в следующий раз паспорт с собой брал".

Напомним, сейчас в Донецке и области продолжается активная фаза АТО: больше об этом смотрите в спецтеме "Главреда".