С Януковичем и Крымом Путин попал в ловушку, выхода у него уже нет - эксперт

Агрессивные действия против Украины, в частности, аннексия Крыма, а также политика в отношении нашей страны при президентстве Виктора Януковича загнали Владимира Путина в ловушку, из которой он не сможет выбраться.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Янукович, Крым и Украина в целом - это одна из тех ловушек, в которую попался сам Путин. Сначала криминализированный и легко управляемый Янукович выступил в качестве наживки, потом легкая добыча в виде Крыма. Это привело к тому, что он сделал ряд геополитических и исторических ошибок, из которых уже нет выхода", - считает эксперт.

Он пояснил, что "в результате, кроме кавказского фронта, где он (Путин - ред.) ведет бои больше 10 лет, сирийского фронта, в который он влез по душевной простоте, он получил еще и украинский фронт".

"Все три очага нестабильности, во многом раздутые его активностью, скоро начнут взаимодействовать и будут работать против его политической воли. Через какое-то время мы увидим, как в Крыму появятся бывшие сирийские боевики, которые столкнутся с "зелеными человечками", потом эта война перебросится на Кавказ, в соседнюю с Чечней Ингушетию и Дагестан и закончится новым карабахским конфликтом, в котором Россия проиграет. Таким образом, в ближайшие несколько лет Путин потеряет Сирию на Ближнем Востоке, Украину в Европе и Кавказ", - спрогнозировал Небоженко.

"Вот почему он уже понимает, что нужно планировать операции от Дербента до Донецка, от Славянска до Дамаска. Но проигрыш ему обеспечен. Война на три фронта - это тяжело, слишком даже для путинской России", - добавил эксперт.

Напомним, президентские выборы, которые состоялись в Украине, Небоженко назвал поражением Путина, так как он, по словам политолога, планировал операцию по их срыву.