Новая Конституция Украины должна быть принята путем всенародного референдума

28 мая 2014, 17:12

Нужно поставить точку в вопросе конституционного устройства страны, говорият эксперты.

Новая Конституция Украины должна быть принята путем всенародного референдума и усилить гарантии прав человека и гражданина до уровня европейских стандартов.

Такое мнение во время пресс-конференции высказали члены Организационного комитета по проведению всенародного референдума по утверждению новой редакции Конституции.

"Мы считаем, что выход из кризиса - это принятие новой редакции Конституции, чтобы окончательно поставить точку в вопросе конституционного устройства страны, прав и свобод граждан, касающиеся контроля над властью, и участие каждого человека в делах государства. Чтобы никто, кроме нас, граждан, не мог за нас решать судьбу страны о присоединении или неприсоединение к военно-политическим блокам или о вступлении в иные надгосударственные структуры", - отметила председатель оргкомитета гражданской инициативы "За народную Конституцию" Людмила Супрун.

Супрун считает, что новый текст Конституции должен быть принят исключительно на конституционном всенародном референдуме, "поскольку только конституционным референдумом можно подтвердить единство страны и неприкосновенность границ, дать ответ на вопросы, касающиеся территориальной целостности государства - и на востоке, и на юге".

Бывший председатель Конституционного Суда Украины Валерий Пшеничный, в свою очередь, подчеркнул, что "только путем внесения изменений в Конституцию можно упростить, оптимизировать и демократизировать судебную систему".

"Народная Конституция должна навсегда решить проблемы правосудия, президента Украины и исполнительную власть навсегда отстранить от влияния на судей, прекратить практику назначения судей бессрочно", - добавил Пшеничный.

Экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз убежден, что основными принципами будущей Конституции должны стать ликвидация областных и районных администраций, а также усиление органов местного самоуправления.

"Украина утвердится как целостное унитарное государство, в пределах границ определенных действующей Конституцией, с развитым местным самоуправлением, без федерализации ... Во-вторых, устанавливается парламентско-президентская форма правления европейского типа, ликвидируются администрации, исполнительная власть осуществляется исполкомами соответствующих советов, создаются все возможности для полноценного самоуправления", - пояснил он.

Также, по словам Мороза, предлагается, чтобы "русский язык получил статус официального, и все языки в стране получили гарантии развития со стороны государства; следующий президент и депутаты избирались на 4 года, причем с ограничением - два раза подряд, не более, и депутаты в том числе".

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