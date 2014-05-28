АТО в Донецке: возле аэропорта вновь стреляют

В среду, 28 мая, в Донецке, где проходит антитеррористическая операция, в районе аэропорта вновь возобновилась стрельба. Донецкий горсовет уже обратился к местным жителям с просьбой быть острожными.

Об этом сообщает "ОстроВ".

"По состоянию на 16.00 в районе Донецкого аэропорта слышны выстрелы. В связи с этим обращаемся к дончанам, проживающим в 5-километровой зоне от аэропорта, не покидать помещения, не подходить к окнам и балконам, а также не выходить без крайней необходимости на улицу", - говорится в сообщении Донецкого горсовета.

Также, по данным городского совета, некоторые маршруты городского общественного транспорта, а именно троллейбус №10, автобусы №№73, 5 и 10, продолжают работать по уроченой схеме движения. Троллейбусный маршрут №18 свою работу не возобновил.

"Ситуация в остальных районах Донецка - спокойная", - подчеркнули у мэра Александра Лукьянченко.

Ранее "Главред" сообщал, что утром по центру Донецка проехала автоколонна террористов - БТР, БРДМ, 5 КамАЗов с боевиками, 2 автобуса ПАЗ, 2 легковые машины и "неотложка".

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