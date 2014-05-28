Протесты на Донбассе большинство украинцев считают провокацией Кремля - опрос

28 мая 2014, 18:55

Большинство украинцев уверены, что протесты на Донбассе организовали спецслужбы РФ.

Демонстрация в поддержку ДНР. Донецк, 28 мая

Большинство украинцев (53%) назвали протесты на востоке страны провокацией, организованной российскими спецслужбами.

Таковы результаты опроса компании TNS, передает ТСН.

Стоит отметить, что среди жителей восточных регионов страны такого мнения придерживается только треть граждан (36%).

32% опрошенных считают, что протесты устраивают мирные жители, которые недовольны экономической и политической ситуацией в Украине, 19% считает, что масштабные акции вызваны бездействием власти.

Также некоторые респонденты заявили, что протесты возникли из-за того, что власть не слышит требования населения региона (15%). Также значительная часть опрошенных уверена – через протесты люди хотят получить более широкие полномочия для своих областей (13%).

Единого мнения относительно путей стабилизации ситуации у украинцев нет, однако большинство выступает за мирное урегулирование конфликта и поиск компромисса.

Примерно одинаковый процент опрошенных выбрали следующие возможные шаги для урегулирования ситуации: создание программ для вывода из кризиса всех регионов страны (31%), немедленное приостановление военных действий и переговоры (28%), диалог без прекращения АТО (27%), принятие ряда законов относительно расширения полномочий регионов (21%).

В то же время украинцы не верят, что в ближайшее время конфликт разрешится путем компромисса. Лишь 19% считают, что ситуация будет развиваться в позитивном русле, более половины уверены в дальнейшем обострении обстановки. 28% опрошенных считают, что Россия введет свои войска на территорию Украины, 18% ожидают усиления военного давления со стороны украинской армии.

И только 15% верят в возможность стабилизации ситуации путем удовлетворения требований протестующих, 13% полагают, что все будет продолжаться в текущем режиме. 15% респондентов даже не могут представить, что произойдет на востоке дальше, и затрудняются с ответом.

Деятельность украинской власти в сложившихся условиях 95% украинцев оценивают негативно. 48% уверены, что власть выполняет не все, что должна, и не в полном объеме, а 30% просто дают неудовлетворительную оценку действиям власти.

Еще 17% опрошенных уверены, что власть совершенно не понимает ситуации, в которой оказалась Украина.

Опрос проводился в мае текущего года среди пользователей Интернета в городах с населением более 50 тысяч. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. 

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