Журналист о боях в Донецке: что будет полномасштабный Грозный - ощущения нет

Российский военный репортер Аркадий Бабченко поделился своими впечатлениями от развития АТО и боях с террористами на Донбассе.

Свое мнение он предложил на страничке в Facebook.

"У меня нет ощущения, что в Донецке будет большая война. Мне кажется, там закончится довольно быстро. Думаю, обойдется несколькими локальными операциями - ОГА, СБУ, что там еще. Которые, впрочем, могут быть довольно ожесточенными. Но что там будет полномасштабный Грозный, ощущения нет", - отметил он.

При этом журналист подчеркнул, что считает автомобильные колонны с боевиками на улицах Донецка политической показухой.

"Все эти колонны с "Камазами" - акции скорее показательно политические, чем военные. На два захода авиации", - уверен Бабченко.

При этом он подчеркнул, что "все-таки основная точка соприкосновения сил с обеих сторон - это все же Славянск, Краматорск, Красный Лиман. Да к тому же здесь уже закрутилось. Мне так кажется".

Напомним, ранее Бабченко сообщал о новой тактике украинских силовиков в противостоянии с террористами в Славянске.