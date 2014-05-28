Журналист о боях в Донецке: что будет полномасштабный Грозный - ощущения нет

Российский журналист Аркадий Бабченко поделился своими впечатлениями о развитии событий на Донбассе.
Российский военный репортер Аркадий Бабченко поделился своими впечатлениями от развития АТО и боях с террористами на Донбассе.
Свое мнение он предложил на страничке в Facebook.
"У меня нет ощущения, что в Донецке будет большая война. Мне кажется, там закончится довольно быстро. Думаю, обойдется несколькими локальными операциями - ОГА, СБУ, что там еще. Которые, впрочем, могут быть довольно ожесточенными. Но что там будет полномасштабный Грозный, ощущения нет", - отметил он.
При этом журналист подчеркнул, что считает автомобильные колонны с боевиками на улицах Донецка политической показухой.
"Все эти колонны с "Камазами" - акции скорее показательно политические, чем военные. На два захода авиации", - уверен Бабченко.
При этом он подчеркнул, что "все-таки основная точка соприкосновения сил с обеих сторон - это все же Славянск, Краматорск, Красный Лиман. Да к тому же здесь уже закрутилось. Мне так кажется".
Напомним, ранее Бабченко сообщал о новой тактике украинских силовиков в противостоянии с террористами в Славянске.