Бой с террористами в Луганске: атака отбита, опубликовано видео с места событий

Атака террористов на воинскую часть № 3035 в Луганске отбита, один украинский силовик тяжело ранен.

Об этом сообщает "Обзор" со ссылкой на источник среди военнослужащих части.

"Со стороны военнослужащих есть один тяжелораненый контрактник. Со стороны нападавших, по неподтверждённой информации, есть убитый", - пишет издание.

Также, по данным источника, атаковавшие требовали от военнослужащих сложить оружие и перейти на сторону террористов, предоставив на размышление час.

Видео из района боя (внимание, на записи есть ненормативная лексика)

Ранее в группе "Украинский Луганск" в соцсети ВКонтакте сообщалось: "Часть не взята, ворота заблокированы ввешниками (бойцами Нацгвардии - ред.) с помоoью машин, есть погибшие (неизвестно, с какой стороны), проезд на часть со стороны танка перекрыт машинами террористов + было замечено по вебке выехавшее к ним подкрепление".

В свою очередь, УНН со ссылкой на милицию Луганской области сообщает, что воинскую часть атаковали террористы из батальона "Заря". Ранен солдат-срочник.

В соцсетях же пишут о том, что бой длился примерно 15 минут.

Напомним, ранее в Нацгвардии сообщили о том, что в результате боя есть потери с обеих сторон.