Аваков показал фото оружия террористов из Донецка: это доказательство агрессии Путина

После террористов, которых силы АТО выбили из аэропорта Донецка, там осталось оружие российского производства.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Донецком аэропорту нет привычного потока улетающих пассажиров... Украинский спецназ собрал оружие, оставшееся от террористов, на одном из этажей. Террористов многих уж и нет, а оружие осталось. Не наше оружие - завезенное из России: серийные номера, годы выпуска, специфические модели...", - написал он.

"Я тоже устал от оружия, но публикую это фото, как и раньше, как доказательство агрессии путинского режима", - добавил глава МВД.

Фото оружия из аэропорта Донецка

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