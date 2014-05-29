Тымчук об уничтоженной самоходке "Нона": в руках террористов крови попила немало

После того как в захваченном террористами Славянске Донецкой области силовики провели спецоперацию, по уничтожению самоходки "Нона", из которой боевики обстреливали украинские позиции, стало известно, что террористы потеряли главные силы своей артиллерии.

Об этом координатор группы Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Силы АТО таки вывели из строя авиадесантное самоходное артиллерийское орудие 2С9 "Нона-С", ранее захваченное террористами в Славянске. Мы получили сообщение об этом еще утром, но не могли подтвердить. Штаб АТО в конце концов дал подтверждение", - рассказал военный журналист.

"В общем-то это – "главные силы артиллерии" боевиков. Я не знаю, как они со свойственным им размахом называли эту злосчастную "Нону" - артиллерийским корпусом или своим "вундерваффе". Факт в том, что в руках террористов крови она действительно попила немало. Но пора и честь знать", - подчеркнул Тымчук.

А блогер vyuko_z_lycka в своем "Живом журнале" сообщил некоторые подробности по уничтожению "Ноны": "Возили по ночам по жилым кварталам, постреливая по нашим позициям. Теперь уже не возят, нету девочки, подловили девочку подальше от людей мирных и взорвали. Аминь. А погубили девочку два голубеньких телефона и маленький паяльник, но это уже совсем другая история".