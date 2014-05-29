АТО на Донбассе: нейтрализованы террористы с оружием из Крыма

В зоне проведения антитеррористической операции была заблокирована и нейтрализована группа террористов с оружием, ранее захваченным российскими военными в Крыму.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, автоматы Калашникова, которыми были вооружены террористы, ранее числились в составе батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии.

" Номера на маркировке пулеметов соответствуют тем, которые были захвачены россиянами в Южной военно-морской базе ВМС Украины в Новоозерном. Напомним: захват объекта тогда производился российскими военнослужащими и т.н. "самообороной Крыма" с использованием "живого щита" из женщин", - рассказал Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал о штурме в Новоозерноме: оккупанты погнали детей на штурм штаба военно-морской базы. В первых рядах стояли женщины и дети, следом за ними - "самооборона" Крыма, за ними шеренга из 60 солдат РФ.