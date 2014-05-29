Симоненко просит "Европейских левых" защитить деятельность Компартии в Украине

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко призвал "Европейских левых" защитить деятельность КПУ.

Об этом он заявил в ходе встречи с лидером "Европейских левых" Пьером Лораном, сообщает Golos.ua.

Симоненко обратился к Лорану с просьбой оказать влияние на украинское правительство в вопросе прекращения войны в Украине. Симоненко также предложил Лорану совместными усилиями противостоять политическому процессу запрета Компартии, который имеет место в Украине.

"Мы должны противостоять процессу запрета Компартии, не допустить усиления правых. С товарищами в Чехии и в Германии, знающими европейское законодательство и требования Венецианской комиссии, мы обсудили возможности участия адвокатов в процессе запрета Компартии в Украине", - отметил Симоненко.

Он отметил, что в рамках сотрудничества между Компартией Украины и "Европейскими левыми" запланированы совместные консультации, участие в мероприятиях различного характера.

В ответ Лоран пообещал Симоненко оказать максимальную поддержку во всех вопросах, касающиеся двустороннего сотрудничества между политическими силами и деятельности Компартии в Украине.