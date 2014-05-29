Батальон "Донбасс" войдет в состав Нацгвардии: станет спецназом "нового типа"

Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" согласился с предложением главы МВД Арсена Авакова о создании на основе первой роты "Донбасса" батальона спецназначения "Донбасс" в составе Нацгвардии.

Об этом комбат "Донбасс" Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, батальон спецназа формируется как воинская часть "нового типа" с минимумом бюрократии, с сохранением структуры командования. Набор в батальон осуществляется с участием приемной комиссии из ветеранов добровольческого формирования.

"Мы идем в батальон спецназначения до победы и после этого возвращаемся на гражданку за исключением тех, кто готов будет включится в создание новых правоохранительных структур Украины", - рассказал Семенченко.

Кроме этого, он отметил, что батальон создается для проведения разведывательных, противодиверсионных, штурмовых операций, будет участвовать в прикрытии госграницы от мобильных групп диверсантов и террористов.

"Основа батальона спецназначния - не менее 75% состава жители Донбасса. Добровольцы обязуются поддерживать высокую дисциплину в подразделении, координироваться с другими частями в структуре АТО, быть примером в выполнении поставленных задач", - рассказал комбат.

По его словам, формирование батальона будет вестись ускоренными темпами с широким информированием общественности.

"Данное решение поддержано общим собранием добровольцев", отметил Семенченко.

Ранее "Главред" сообщал, что комбат "Донбасса" был обеспокоен положением на границе с Россией. "Граница не на замке. С сопредельной территории завозится оружие и наемники", - рассказал он.