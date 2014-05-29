Турчинов поздравил Порошенко с победой на выборах: обработаны 100% протоколов

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента, а Виталия Кличко - с избранием на должность мэра Киева.

На заседании парламента на тот момент Порошенко не было, а Кличко присутствовал в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Турчинов отметил, что сегодня есть уже электронные результаты выборов президента Украины. Он напомнил, что после "обработки 100% электронных протоколов победу одержал с результатом 54,7% Петр Порошенко".

По словам Турчинова, была договоренность с руководителями фракций и групп парламента, что сегодня будет заслушан председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, но "мы провели консультации с ЦИК, и попросили ЦИК, чтобы они подвели окончательные итоги голосования уже по протоколам с "мокрыми печатями", и уже проинформировали парламент об окончательных результатах голосования, об окончательных результатах президентских выборов".

Турчинов напомнил, что состоялись выборы в Киеве, и "Киев имеет новоизбранного своего голову Виталия Кличко".

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