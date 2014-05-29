Украина просит Европу ускорить подписание Соглашения об ассоциации

Глава МИД Украины Андрей Дещица рассказал, что наша страна намерена провести консультации с Европейским Союзом по вопросу более быстрого подписания Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Планировалось подписание этого Соглашения об ассоциации на 27 июня. Это день, когда планировалось подписание таких же документов с Молдовой и Грузией. Но, как вы знаете, избранный президент Порошенко высказал желание подписать этот документ быстрее. Нам нужно провести консультации с ЕС, насколько быстрее мы можем этот документ подписать", - сказал Дещица.

Ранее "Главред" сообщал, что избранный президентом Петр Порошенко готов подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС сразу после инаугурации.