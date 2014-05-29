Сегодня террористы хотят "эвакуировать" из Славянска 200 детей - Тымчук

Сегодня, 29 мая, террористы, которые орудуют в Славянске Донецкой области, хотят вывезти из города группу детей - около 200 человек - якобы в "Артек" (аннексированный РФ Крым). При этом вывоз детей не согласовывался со штабом АТО.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Нас настораживает тот факт, что так называемые местные власти Славянска сообщили о вывозе сегодня после обеда группы детей, порядка 200 человек, якобы в "Артек" в Крым", - сказал он.

"Информационное сопротивление" пытается установить подробности этой акции, ведь дело в том, что так называемые местные власти Славянска не согласовывали этот вопрос с силами АТО, никакой информации о порядке передвижения, вывоза детей нет вообще", - отметил Тымчук.

В то же время он заявил, что вся эта история похожа на спланированную акцию.

"Мы боимся, что будут проведены какие-то акции террористов, чтобы потом возложить вину на украинских силовиков", - подчеркнул военный эксперт.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 28 мая, Дмитрий Тымчук заявил, что террористы на востоке Украины перешли к самой циничной форме провокаций, в частности, провокациями он назвал призывы к "эвакуации" местного населения.

"Так, "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев предложил населению города "эвакуироваться" в Россию. Для того, чтобы это "заманчивое предложение" сработало, террористы не первый день обстреливают из минометов жилые кварталы, рассказывая, что это делают украинские силовики", - заявил Тымчук.

Между тем, он подчеркнул, что убийство террористами массы людей во время "эвакуации" позволит боевикам убить сразу кучу зайцев: свалить вину на силы АТО и дать Путину аргумент против действий Киева, спровоцировать еще большую панику и не дать стабилизировать ситуацию в регионе, а также, если получится, организовать массовый бунт среди местного населения.

Больше о провокациях боевиков и АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".