Военный эксперт оценил ход АТО на Донбассе и назвал позитивные моменты

В ходе антитеррористической операции на Донбассе появились моменты, которые говорят о начале положительного процесса в борьбе против боевиков.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Общий результат антитеррористической операции я не могу оценить, как полностью эффективный или в полной мере соответствующий тем ожиданиям, которые на АТО возлагались. Но есть точечные моменты, свидетельствующие о начале положительного процесса", - считает военный эксперт.

Он также перечислил эти моменты. По его мнению, позитив связан, "во-первых, с приобретением опыта нашими военными и с повышением готовности идти на более решительные и радикальные действия в отношении террористов".

"Во-вторых, это связано с политической составляющей, в том числе и с появлением нового президента. Сама определенность в том, что легитимный президент будет, и что уже в ближайшие дни состоится инаугурация, дала конкретный сигнал о том, что все действия силовиков, которые были до этого момента, не забудут – и положительные, и отрицательные. Это должно было подстегнуть руководящий состав к действиям", - также уверен Сунгуровский.

"В-третьих, до этого момента АТО проводилась в условиях подготовки к выборам, когда политические силы даже если и шли на диалоги, то смысл диалогов был в пропаганде или агитации за программу определенного кандидата в президенты, то есть, население этого региона было, прежде всего, электоратом. После выборов появились стимулы для политиков консолидироваться и выступать с единой позицией", - считает эксперт.

Говоря о дальнейшем ходе АТО, он отметил: "Решительные действия и ведение переговоров необходимо будет осуществлять параллельно и очень согласованно по времени. Наши силовики отделили радикалов от массы населения, и с этой массой необходимо уже с первого дня начинать работать. Власть должна стать аттрактором, притягательным центром для граждан, которые отделены от радикалов. Потому что соединение радикалов и населения способствует проникновению радикальных идей в массы, и тогда становится очень трудно работать".

"Однако нужны какие-то новые идеи, а не просто отделить и о чем-то разговаривать. Необходимо разговаривать о будущем Украины, и разговаривать с представителями территориальных громад, которым мы в будущем собираемся передать полномочия", - уверен Сунгуровский.

"С радикалами же не о чем вести переговоры. Они транслируют те посылы, которые идут из Кремля. А это – не переговорная позиция. Переговариваться можно о тех проблемах и потребностях, которые существуют на сегодня, и вместе искать пути выхода, которые бы устраивали всех. Как об этом говорить с радикалами? Если бы там были какие-то прогрессивные идеи – другое дело. А так, среди радикалов – люди, которые выдвигают априори невыполнимые условия", - добавил военный эксперт.

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