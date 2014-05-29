В Горловке террористы жестоко избили, но отпустили двоих милиционеров

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что в Горловке Донецкой области террористы отпустили двоих ранее захваченных сотрудников милиции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"Я сейчас говорил с людьми из Горловки. Нет, информация (об убийстве) не подтверждается. Их отпустили... Надеюсь, что они сейчас в безопасности, хотя есть информация, что их очень сильно били", - сказал Геращенко.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев тоже сообщают, что милиционеры живы. Сегодня утром они вдвоем приезжали в райотдел, о чем их сослуживцы сообщили Gorlovka.ua.

И.о. начальника Калининского РО милиции Романа Бабюка и начальника сектора уголовного розыска Дмитрия Крикунова, задержанных несколько дней назад боевиками Игоря Безлера, отпустили на свободу, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что ранее некоторые СМИ писали, что боевики "ДНР" казнили в Горловке Бабюка и Крикунова за то, что они не захотели принимать присягу "народной республике".