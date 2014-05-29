В сбитом под Славянском вертолете погибли 10 человек - Селезнев

В сбитом под Славянском вертолете погибли 10 человек, а не 14.

Об этом заявил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, передает УНИАН.

"Я подтверждаю, что сегодня в районе Славянска был сбит вертолет. Уточняется, из какого оружия: то ли из гранатомета, то ли из ПЗРК. Вертолет принадлежал Национальной гвардии Украины", - отметил он.

В то же время Селезнев отметил, что количество погибших на борту меньше, чем сообщил и.о. президента.

"По моей информации, количество людей, которые находились на борту, - 10 человек ", - подчеркнул он.

"На борту находился персонал, который перевозил продукты питания для блокпостов. Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал Селезнев.

Напомним, ранее и.о. главы государства Александр Турчинов на заседании Верховной Рады сообщил: "Террористами из российского оружия ПЗРК был сбит наш вертолет, который как раз вез военных для ротации, - 14 наших военных погибли вместе с генералом Кульчицким".

Ранее о гибели участников АТО сообщил военный журналист Артем Шевченко рассказал некоторые подробности трагедии.

"Восьмерка" шла на Карачун (Телецентр), груженная продуктами, питьевой водой, бронежилетами... Села нормально, выгрузили груз, взяла на борт бойцов, летевших на отдых, и через несколько минут после взлета взорвалась... Ракета, или выстрел из гранатомета... При ударе о землю взорвались баки...", - написал журналист в своем Facebook.

Тем временем, Олег Ляшко в своем Facebook сообщил, что, по его данным среди погибших - генерал Сергей Кульчицкий, начальник управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии.

Погиб также экипаж во главе с командиром, полковником Сергеем Бульдовичем, который прошел войну в Афганистане.

Больше о боях в Донецке и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".