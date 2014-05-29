Эксперт советует Януковичу покаяться и вернуться: его жизни грозит опасность

После того как ЦИК огласит официальный результат выборов президента Украины, на которых победил Петр Порошенко, и президент РФ Владимир Путин поздравит его, это будет означать политическую смерть экс-президента Виктора Януковича, жизни которого может грозить опасность.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр", Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Поздравление Порошенко будет значить политическую смерть бывшего президента Януковича. Как только российские СМИ обнародуют поздравление Путина Порошенко, жизнь Януковича окажется в опасности, - заметил политолог.

"Ему можно посоветовать покаяться, вернуться в Украину и отдать себя в руки правосудия (не Пшонки)", - подчеркнул Небоженко.

Напомним, что, по мнению эксперта, судьба Януковича сейчас в руках Путина. "Путин проиграл битву в операции по срыву выборов в Украине и сейчас находится перед необходимостью поздравить нового президента, иначе они с ним никогда не встретятся. Как только он поздравит Порошенко с удачным избранием, это будет значить политическую смерть Януковича", - считает директор соцслужбы "Украинский барометр".

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