Новые подробности атаки на вертолет в Славянске: Нацгвардия заявила о гибели 12 военных

Под Славянском сегодня около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии, в результате чего погибли 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В числе погибших - шестеро военнослужащих Нацгвардии, включая экипаж вертолета, и шестеро представителей спецподразделения "Беркут". Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Детальная информация о погибших устанавливается. Также компетентными органами проводится расследование террористического акта.

Напомним, что в штабе АТО заявили о гибели в вертолете 10 военных.

фото: facebook Юрия Касьянова