С Царева не сняли неприкосновенность: Рада отложила голосование

Верховная Рада Украины отложила голосование по снятию неприкосновенности с народного депутата Олега Царева на 3 июня.

Об этом во время заседания Рады в четверг заявил спикер Александр Турчинов, пишет Украинская правда.

Перед этим по просьбе депутатов он провел сигнальное голосование по этому вопросу, которое дало 206 голосов при необходимых 226.

Во время заседания в Раде также заслушали и.о. генпрокурора Олега Махницкого, который рассказал, что прокуратура расследовала несколько уголовных производств по правонарушениям со стороны Царева, которые сейчас объединены в одно.

По его словам, досудебным расследованием установлено, что Царев в период с марта по апрель 2014 года умышленно, открыто, применяя средства массовой информации, совершал публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя Украины.

Также экс-регионал призывал к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжелым последствиям, в частности, к человеческим жертвам, захвату административных зданий и далее.

Махницкий подчеркнул, что факты совершения Царевым указанных правонарушений полностью подтверждаются законно собранными в уголовном производстве показаниями.

"В процессе расследования было допрошено 16 свидетелей", - добавил и.о. генпрокурора.

Между тем, он добавил, что Царев продолжает свою незаконную деятельность, в частности, согласившись возглавить сепаратистское движение "Юго-Восточное сопротивление".

Он напомнил, что ранее Генпрокуратура внесла в парламент представление о даче согласия на привлечение Царева к уголовной ответственности, его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Один из нардепов заявил, что Царева нужно пригласить в Верховную Раду.

На эту реплику ответил Турчинов: "Мы Царева постоянно приглашаем, но он скрывается от украинского народа".

В о же время член депутатской группы "Экономическое развитие" Виталий Журавский отметил, что для принятия решения о снятии с Царева неприкосновенности необходимо решение регламентного комитета.

"Решение профильного комитета нет, потому что не было кворума", - сказал Журавский.

В свою очередь, Махницкий заявил, что регламентный комитет дважды пытался собраться, но не смог. А в случае, если комитет не может принять соответствующее решение, такой вопрос вносится непосредственно на рассмотрение Верховной Рады.

После сигнального голосования Турчинов сказал: "Я убежден, что во вторник мы окончательно примем решение по этому вопросу".

Обратим внимание, что депутаты договорились рассмотреть этот вопрос во вторник первым.

Кроме вышесказанного добавим, что 6 мая Верховная Рада разрешила Генпрокуратаре выступать с предложениями о лишении депутатской политиков депутатского мандата.

Тогда же и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий предложил Верховной Раде лишить Олега Царева депутатских полномочий. Также сообщалось, что в ГПУ хотят привлечь нардепа к уголовной ответственности.