В ГРУ России недовольны Путиным и ФСБ, говорят о Донбассе и вспоминают Афганистан - политолог

Президент РФ Владимир Путин не в силах остановить силовое противостояние на Донбассе, ведь "джинн выпущен из бутылки, и он больше угрожает не Украине, а самому Путину".

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр", Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

Именно поэтому, по его словам, военные России, включая легендарное ГРУ, страшно недовольны окружением Путина и лично самим им, а также ролью ФСБ в этом вопросе. "Старые генералы между собой уже вспоминают, когда КГБ СССР подставил Советскую армию и ГРУ в вопросе о вводе войск и оккупации Афганистана. Именно это недоверие между фсбшниками и грушниками не позволило реакционным силам использовать армию в Москве в 1991 году", - рассказал политолог.

"И сейчас военные упорно толкают Путина на продолжение вторжения в Украину. И Путин очень боится, что они обратят внимание не на Днепропетровск, Киев и Одессу, а на Кремль. Вот с чем связана недавняя истеричная чистка армии и перевод генералов на гражданские должности. Путин не знает истинного положения дел на Донбассе, ибо информация, идущая от ФСБ, пропагандистских центров, аналитиков, не совпадает с информацией и выводами, которые дает Минобороны и ГРУ России – Путин не знает, кому верить. Поэтому дело не в общественном мнении России и патриотах, которые разочарованы в том, что он не захватил Украину и остановился под давлением санкций. А дело в армии, которую втянули в сепаратистский мятеж в чужой стране, и это будет очень сильно влиять на моральный дух российской армии", - поделился мнением эксперт.

"Ставить по совету президента России мирных жителей Донецка в виде "живого щита" – это деморализует любого бравого вояка. Это разбой, а не война. А они хотят либо мира, либо войны. Более того, Путин перепутал, как молодая девушка, два вида страха: он думал, что главная опасность исходит от Майдана, который может переброситься на Красную площадь, но оказалось, что беда для него идет с Донбасса. Он понимает, что через несколько лет радикально настроенные сепаратисты начнут расползаться по России, а огромная пропагандистская машина, которая день и ночь показывает кадры с боев на Донбассе, может стать примером для подражания уже в глубинке России: на Поволжье, Кавказе и Дальнем Востоке", - подчеркнул Небоженко.

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Фото: kremlin.ru